Коллекторы на службе государства

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Частичная передача полномочий по взысканию долгов от судебных приставов частным компаниям означает признание неэффективности государства в этой сфере.

Идею передать частным коллекторам как «партнерам» часть функций государства по взысканию долгов обнародовал в четверг главный судебный пристав Дмитрий Аристов. В первую очередь им передадут взыскание долгов юрлиц в пользу других юрлиц. Как именно будет оформлен механизм передачи дел и как он будет финансироваться, пока неизвестно – идея только прорабатывается.

Если идея Аристова будет реализована, она станет принципиально новым этапом в отношениях между государственным и частным сектором. Прежде государство передавало бизнесу и НКО оказание преимущественно социальных услуг (образовательных, медицинских и призрения престарелых), но сейчас речь идет о передаче полномочий, предполагающих принуждение и, отчасти, применение насилия.

Предложение директора ФССП выглядит завуалированным признанием неэффективности работы ведомства. По данным исследования Института проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете в Санкт-Петербурге, доля исполненных судебных производств снизилась с 17% в 2012 г. до 13% в 2016 г. В июне 2017 г. министр юстиции Александр Коновалов назвал ситуацию с исполнением судебных решений катастрофой.

Приставы проявляют некоторое рвение при взыскании долгов в пользу государства, но часто бездействуют, когда дело касается корпоративного или частного интереса, рассуждает научный руководитель ИПП Вадим Волков. Сама по себе идея аутсорсинга неплохая и подтвердила свою эффективность в Казахстане, отмечает Волков, но в России у коллекторов плохая репутация из-за агрессивных и даже криминальных методов выбивания долгов (в июле 2016 г. на восемь лет колонии был осужден коллектор, поджегший дом должника, где был и его маленький внук). В январе 2017 г. в силу вступили поправки в закон о защите интересов физлиц, отчасти защищающие должников от произвола коллекторов, после чего доходы агентств, по их собственным оценкам, снизились на 15–20%. Есть опасность, что компании, на которые не распространяются нормы этого закона, окажутся под жестким давлением коллекторов, предупреждает адвокат Дмитрий Степанов. Важно, чтобы коллекторы на аутсорсинге у государства четко им контролировались, считает Волков.