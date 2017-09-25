Предвыборный сеанс психотерапии

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Встреча президента с представителями крупного бизнеса из формата судьбоносных дискуссий начала 2000-х давно перешла в разряд околоритуальных, и разве что предвыборный сезон способен вернуть им какой-никакой драйв.

Накануне выборов власть готова слушать бизнес чуть более внимательно, чем в обычные годы, и даже заявлять о готовности что-то менять: в конце концов крупному бизнесу тоже предстоит нести бремя исполнения президентских предвыборных обещаний. Понятно, что окончательный вариант будущих изменений не известен и президенту, но какие-то подробности он раскрывать готов – судя по рассказам участников встречи, этим – например, в части предстоящей перенастройки налоговой системы – и занимались.

Впрочем, бизнес на каждой встрече с президентом говорит о налогах; после Крыма и введения западных санкций налоговая тема получила новое звучание – внешняя ситуация для бизнеса неблагополучна, давайте улучшим внутреннюю. Но тут легко перебрать с пафосом и оказаться меньшим патриотом, чем другие, стойко выдерживающие трудности вместе со страной. Путин легко модерирует такие встречи.

Последние три года эти встречи были похожи на сеансы психотерапии. Врач говорит, что дела были плохи, но есть намеки на улучшение. Он готов и дальше слушать и помогать, если пациент не буянит и идет навстречу администрации клиники, – это, похоже, и есть главное сообщение бизнесу от власти. Важно, чтобы все чувствовали себя равно вовлеченными и при этом были готовы действовать по первой же просьбе Кремля, полагает политолог Михаил Виноградов: понятно, что навязать свою повестку им все равно вряд ли удастся.

Другое дело, что сегодня приглашение на встречу – не охранная грамота, а разве что знак внимания, не дающего никаких гарантий. Путин может поговорить и с Игорем Сечиным, и с Владимиром Евтушенковым как с двумя сторонами конфликта старых и новых собственников «Башнефти», но на развитии самого конфликта это не отразится. Зато оба получат приглашение на встречу: так выглядит «равноудаленность-2017».

Какое-то подобие равноправия в отношениях бизнеса и государства, бытовавшее в начале 2000-х, после дела ЮКОСа так и не вернулось, а годы кризиса и стагнации, усугубленные давлением внешних санкций, только усилили противопоставление государства и его как бы «младшего партнера». Близость к бюджету, возможность поучаствовать в крупном госпроекте, так или иначе прислониться к государству стала залогом выживания значительной части бизнеса в последние годы, отмечает политолог Николай Петров: для перестройки вертикали отношений в горизонталь нет фундамента, основания. Можно считать себя капитаном бизнеса, но с другой стороны на встречу все равно приходит главнокомандующий.

Несомненно, бизнесмены тоже наблюдают Путина и пытаются что-то понять по его поведению и словам, чтобы точнее выстраивать стратегию диверсификации рисков.