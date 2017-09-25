Как влияет на гражданскую активность падение доходов

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Есть разные оценки влияния экономической ситуации на демократизацию страны: и прямая зависимость от роста подушевого ВВП, и наоборот – прямая зависимость от кризиса. Многое зависит от страновых особенностей. В России сегодня лозунг реформ поднят на флаг властью – но мы знаем, что власть использует планы реформ по своему усмотрению в зависимости от тактических надобностей.

Реальные доходы россиян падают почти непрерывно с ноября 2014 г. Меняются ли их политические потребности?

Исследователи ФОМа и ВШЭ в докладе «Повседневность россиян: гражданские и потребительские практики» пришли к выводу, что наиболее активны группы граждан с высокими доходами, образованием и разнообразными потребительскими практиками. В то же время значительные группы россиян со средним доходом готовы к пассивной поддержке власти. В целом доля россиян, которые совсем выключены из жизни общества, к 2015 г. снизилась до 23% (36% – в 2007 г.). Сокращение доли гражданских аутсайдеров связано с ростом доходов.

Среди тех, у кого выше доход, чаще встречаются те, кто моложе, образованнее, живет в крупных городах, обладает большими культурными, финансовыми и информационными ресурсами, говорит Наталья Зоркая из «Левада-центра». Но среди людей с достатком есть и те, кто приспосабливается к происходящему и менее активен. «Гражданская активность скорее наблюдается в слоях, которые достигли чего-то большого, ориентированы на достижения, саморазвитие, расширение кругозора», – полагает Зоркая.

Виктор Вахштайн из РАНХиГС отмечает, что в последние четыре года наблюдается рост социального капитала (готовность людей помогать друг другу, давать в долг, рекомендовать на работу) при падении реальных доходов и сбережений. Это способ выживания в новой экономической реальности, гражданская и политическая мобилизация. При этом падает доверие к институтам (сильнее всего – к муниципалитетам, судам, прокуратуре, полиции, медицине).

Можно предположить, что с продолжением кризиса будет снижаться доля людей с разнообразными потребительскими практиками и высоким уровнем образования; вероятен рост доли гражданских аутсайдеров – но вероятна и гражданская мобилизация части бедных слоев. Политическая стабильность будет все больше определяться возможностью власти поддерживать пассивный слой со средними доходами.