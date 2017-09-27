Русские мужчины – традиционная ценность

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Мужчины в России получают в среднем значительно больше женщин. И хотя гендерный разрыв в оплате труда за 10 лет сократился, он выше, чем в европейских странах, включая страны бывшего соцлагеря, следует из аналитического доклада ФБК Grant Tornton. Разница в зарплатах российских мужчин и женщин достигает пика в самом трудоспособном возрасте.

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин в России снизился с 39,3% в 2005 г. до 27,4% в 2015 г. (расчеты ФБК на данных Росстата, более свежие выйдут в 2017 г.). В Европе максимальная разница – 26,9% в Эстонии, минимальная – 5,5% в Люксембурге, а в целом по ЕС – 16,4% (данные Евростата на 2015 г.).