Мнения
Платный
Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: От редакции: Арабские цифры

Зачем Саудовской Аравии производство «Калашниковых»

Визит короля в Москву открывает возможность более тонкой настройки отношений

Первый в истории двусторонних отношений государственный визит в Россию короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза аль-Сауда, тщательно готовившийся в течение нескольких лет, несет признаки важных изменений отношений Москвы и Эр-Рияда как по внешнеполитическим, так и по экономическим вопросам и означает возможность более тонкой настройки контактов традиционного партнера США на Ближнем Востоке с Россией.

МИД уже назвал приезд саудовского короля «эпохальным событием», и такой тон отчасти оправдан. По итогам переговоров подписано 14 документов, в том числе соглашение о создании энергетического инвестфонда в объеме $1 млрд с участием суверенного фонда Саудовской Аравии, Saudi Aramco и РФПИ, меморандум о покупке и локализации производства продукции российской оборонки и контракт об общих условиях организации производства в королевстве современных калашниковых и патронов (Саудовская Аравия традиционно закупает вооружение у США и стран НАТО).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике