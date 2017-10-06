Зачем Саудовской Аравии производство «Калашниковых»

Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: От редакции: Арабские цифры

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Первый в истории двусторонних отношений государственный визит в Россию короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза аль-Сауда, тщательно готовившийся в течение нескольких лет, несет признаки важных изменений отношений Москвы и Эр-Рияда как по внешнеполитическим, так и по экономическим вопросам и означает возможность более тонкой настройки контактов традиционного партнера США на Ближнем Востоке с Россией.

МИД уже назвал приезд саудовского короля «эпохальным событием», и такой тон отчасти оправдан. По итогам переговоров подписано 14 документов, в том числе соглашение о создании энергетического инвестфонда в объеме $1 млрд с участием суверенного фонда Саудовской Аравии, Saudi Aramco и РФПИ, меморандум о покупке и локализации производства продукции российской оборонки и контракт об общих условиях организации производства в королевстве современных калашниковых и патронов (Саудовская Аравия традиционно закупает вооружение у США и стран НАТО).