Зачем Саудовской Аравии производство «Калашниковых»
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Первый в истории двусторонних отношений государственный визит в Россию короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза аль-Сауда, тщательно готовившийся в течение нескольких лет, несет признаки важных изменений отношений Москвы и Эр-Рияда как по внешнеполитическим, так и по экономическим вопросам и означает возможность более тонкой настройки контактов традиционного партнера США на Ближнем Востоке с Россией.
МИД уже назвал приезд саудовского короля «эпохальным событием», и такой тон отчасти оправдан. По итогам переговоров подписано 14 документов, в том числе соглашение о создании энергетического инвестфонда в объеме $1 млрд с участием суверенного фонда Саудовской Аравии, Saudi Aramco и РФПИ, меморандум о покупке и локализации производства продукции российской оборонки и контракт об общих условиях организации производства в королевстве современных калашниковых и патронов (Саудовская Аравия традиционно закупает вооружение у США и стран НАТО).
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