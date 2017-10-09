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Мария Железнова
От редакции
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: От редакции: Битва иноагентов

Битва иноагентов

Почему Russia Today слабее ТАСС

Спустя почти 30 лет после отключения радиоглушилок, блокировавших распространение радиосигнала «Радио Свобода» или «Голоса Америки» на территории СССР, арсенал зеркальных и почти зеркальных средств, которыми Россия и США могут воспользоваться для запрета или ограничения возможностей работы в своих странах иностранных СМИ, остается достаточно значительным: правда, теперь это не столько технические, сколько финансовые и репутационные угрозы.

В конце прошлой недели сайт RT (Russia Today, финансируется из российского бюджета) сообщил, что ее партнер, обеспечивающий вещание и продакшн в США, получил от американского минюста требование зарегистрироваться в списке «иностранных агентов» согласно американскому закону FARA (закон о регистрации «иностранных агентов» – физических и юридических лиц, на деньги иностранного «принципала» ведущих «политическую или квазиполитическую» деятельность). Регистрация, по мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, повлечет «такие ограничения, которые нам просто не позволят работать в стране» – в частности, телеканал уже начал испытывать сложности с наймом сотрудников в США.

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Комментарии  ()
avatar-ds
01:22 09.10.2017
Не очень понял заключительный абзац заметки: в чём плюс того, что у нынешних российских чиновников мог бы появиться очередной повод для "оруэлловского двоемыслия"? Им не привыкать.
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