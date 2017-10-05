Симоньян рассказала о массовых увольнениях сотрудников RT в США

Главный редактор RT и информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников телеканала в США. Она объяснила, что люди увольняются «пачками», так как боятся. Как передает ТАСС, об этом Симоньян рассказала на расширенном заседании рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела России. По ее словам, каналу стало сложно «даже стрингера найти в США».

3 октября Bloomberg со ссылкой на представителя Google сообщил, что телеканал RT исключён из пакета премиальных видео на YouTube. По словам Симоньян, власти США давно оказывают давление на RT, при том что канал работает в этой стране как обычное СМИ и никогда не занимался вбросом фейковых новостей. Она напомнила, что около года назад ЦРУ США опубликовало доклад, в котором ее имя упоминалось 27 раз, а название RT - 100 раз. «Мы занимаем ровно половину этого доклада, рассказ о нас», - сказала Симоньян. В докладе претензии к каналу связаны с имевшей место деятельностью по вмешательству в выборы президента США.

Комментируя исключение RT из премиального списка рекламодателей YouTube, заместитель главного редактора канала Кирилл Карнович-Валуа напомнил, что «RT обладает статусом премиального партнёра Google с 2010 г. и официально признан самым просматриваемым информационным каналом на YouTube». «То, что RT исключен из пакета премиальных видео в американском сегменте YouTube в рамках сервиса Google Preffered, само по себе не скажется на распространении и монетизации RT на платформе. Однако абсолютно неприемлемо, что, хотя RT не было направлено никаких уведомлений об изменении политики сайта, Google, по всей видимости, предоставил эту внутреннюю информацию американским СМИ. Это свидетельствует о беспрецедентном политическом давлении, которое оказывается на всех партнёров и контакты RT в согласованной попытке любыми способами вытеснить наш канал с американского рынка», — заявил он (цитата по сайту RT).

28 сентября Симоньян заявила, что власти США потребовали от Russia Today зарегистрироваться на территории страны в качестве иностранного агента.