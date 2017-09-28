Власти США потребовали от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента

Власти США потребовали от Russia Today зарегистрироваться на территории страны в качестве иностранного агента. Об этом рассказала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

По ее словам, регистрация в качестве иностранного агента «может повлечь за собой ограничения», при которых телеканал не сможет работать в США. «Это все очень грустно. Не мы это начали, но чем это продолжится, можно только догадываться», — отметила она.

Симоньян не сомневается в том, что Россия примет ответные меры. Подобные действия «не пойдут на пользу» ни одной из сторон, сказала она, добавив, что решение американских властей политическое. «С нами пытались бороться несколько лет разными способами. Как только у нас выросла аудитория до пугающих размеров, сначала нас решили разрушить, испортив нам реноме, разрушив нашу репутацию. Не было дня, чтобы в крупнейших газетах американских и вообще западных СМИ не появлялись статья или сюжет о том, какие мы мерзавцы, «рука Кремля», русская пропаганда. Это не сработало», — пояснила она.

По ее словам, оказывалось давление даже на гостей телеканала, их призывали не ходить на эфиры. «Одни люди перестали, но другие стали ходить к нам еще охотнее, потому что больше им нигде не давали слова», — сказала она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требования США к RT и Sputnik противоречат принципам свободы слова.