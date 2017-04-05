Симоньян призналась, что даже она меньше переживает за RT, чем сенаторы США

Главный редактор Russia Today и Sputnik Маргарита Симоньян, комментируя слушания в сенате США по закону об иностранных агентах, заявила, что даже она меньше «переживает» о телеканале и агентстве, чем американские политики. «Шеф, все пропало! Везде RT! Даже я меньше переживаю об RT и Sputnik, чем американские сенаторы», - призналась она, сообщает «РИА Новости».

Ранее в среду, 5 апреля, сенатор от штата Нью-Гемпшир, член демократической партии США Джин Шахин принесла на заседание снимок, на котором Симоньян запечатлена вместе с президентом России Владимиром Путиным. Шахин утверждала, что взяла фотографию из рассекреченного американской разведкой доклада.

«Я считаю, что американский народ имеет право знать, использует ли российское правительство первую поправку к конституции (гарантирует свободу слова и прессы), чтобы навредить нашей стране», - прокомментировала Шахин снимок.

Впоследствии сенатор привела в пример несколько заголовков российских СМИ, в том числе агентства Sputnik. «Фейковые новостные истории могут попасть в нашу ленту новостей в Facebook и Twitter, их будут обсуждать наши друзья», - уверена Шахин.

Фотография, о которой шла речь на заседании, была сделана в 2015 г. Она содержится в фотобанках российских агентств и доступна для их подписчиков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленные американским сенатором «доказательства связи» телеканала RT с российскими властями, подчеркнула, что «Шахин не первый раз отличается глупостями».

«В этот раз, показав "рассекреченную" фотографию президента России и руководителя телеканал RT, которых раньше вместе никто, разумеется, не видел, она превзошла саму себя», - отметила она в социальной сети Facebook.