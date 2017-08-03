В США запущена панель для отслеживания российской пропаганды в Twitter

Американский неправительственный фонд German Marshall Fund, делающий акцент на кооперации Европы и США, объявил о запуске платформы Hamilton 68, которая будет отслеживать российскую пропаганду в Twitter. Об этом сообщается на сайте организации.

Авторы проекта ссылаются на экс-директора национальной разведки США Джеймса Клэппера, полагающего, что Кремль уже начал подготовку к битве за выборы-2018. Как и в ходе предвыборной кампании в США в 2016 г., информационные атаки России были возможны благодаря фундаменту, строившемуся несколько лет в американском медийном пространстве.

Панель Hamilton 68, являющаяся частью «Альянса в защиту демократии» (Alliance for Securing Democracy), позволяет видеть усилия российской пропаганды и дезинформации в интернете практически в реальном времени. В верхней части страницы показаны твиты из «официальных российских пропагандистских изданий на английском языке» и короткая публикация по темам дня. Также Hamilton 68 представит анализ сообщений «ботов и троллей», которые синхронизируются для продвижения определенных тем. Некоторые из них напрямую контролируются российским правительством, уверены авторы проекта, другие действуют по собственной инициативе. Панель позволит анализировать около 600 аккаунтов в Twitter. В нижней части панели представлены диаграммы, в которых отображаются темы, хэштеги и ссылки, продвигающиеся онлайн.

Авторы инициативы подчеркивают, что не все сообщения о России «имеют официальную связь с российским правительством». Иногда это просто интересные истории, в том числе и о людях, которых российская власть пытается дискредитировать.

Для идентификации пропаганды панель задействует несколько методов. Во-первых, отслеживаются кампании по дезинформации, «синхронизированные с такими российскими пропагандистскими центрами, как Sputnik и RT (Russia Today)», говорится в сообщении. Во-вторых, идентификация групп пользователей, открыто заявлявших о своей пророссийской позиции. В-третьих, идентификация учетных записей, подозреваемых в автоматическом накручивании аудитории. Это могут быть боты или киборги, частично автоматизируемые, а частично дополняемые человеком.