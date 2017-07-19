Законопроект о соцсетях отложен на осень

Депутаты предложили установить штрафы за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей Максим Стулов / Ведомости

Авторы поправок об удалении информации из социальных сетей обратились в комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи с просьбой отозвать и внести заново уже откорректированный законопроект, регулирующий работу социальных сетей в России. Об этом сообщил профильный комитет со ссылкой на обращение авторов поправок.

В комитете считают, что поправки все равно нужно рассмотреть в первом чтении. Но сделать это до конца весенней сессии уже не удастся. «Законопроект об ответственности соцсетей не будет рассмотрен в последние два дня весенней сессии Госдумы», - написал один из авторов законопроекта Сергей Боярский. «У депутатов было время внести оперативно правки в законопроект, в этом случае поправки могли бы принять в первом чтении», - сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Законопроект о соцсетях и мессенджерах внесли в Госдуму депутаты-единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских на прошлой неделе. В тексте поправок говорится об «организаторах распространения информации» с аудиторией более 2 млн человек. Они должны за сутки удалять информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды», а также «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию» и «информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность». Депутаты предложили установить штрафы за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей: физические лица, по их мнению, должны платить за это штрафы от 3 млн до 5 млн руб., юридические лица – от 30 млн до 50 млн руб.

Накануне правительственная комиссия раскритиковала поправки к закону об информации и рекомендовала его переписать: уточнить термины «оператор социальной сети», категорию информации, которую необходимо удалять по требованию пользователей, положения о методике подсчета количества пользователей социальной сети и т. д. Чиновники признали необоснованной процедуру удаления информации, а сроки удаления слишком короткими. Социальные сети понесут значительные финансовые расходы в случае принятия поправок. Они также могут вынудить иностранные социальные сети закрыться в России.

Еще во вторник Левин говорил, что комитет принял решение рассмотреть поправки в первом чтении, а потом уже вносить в них изменения, так как в Госдуме и правительстве поддержали «саму концепцию поправок». Авторы услышали критику правительства и обратились с просьбой «о перевнесении законопроекта после его доработки», говорится в сообщении комитета.

«Авторы неоднократно заявляли о том, что их инициатива во многом является калькой с немецкого закона. Копирование положений зарубежного законодательства вряд ли может быть эффективно в рамках российской правовой системы. В итоге депутаты решили учесть это и, изменив текст законопроекта, перевнести его в более подходящем для российского правового поля виде», - сказал Левин.

Впрочем, комитет считает, что поправки все же нужно рассмотреть в первом чтении в четверг. Из-за этого комитет отменил круглый стол, назначенный также на четверг, на котором планировали обсудить поправки. К обсуждению поправок можно вернуться после их рассмотрения в первом чтении, говорится в сообщении комитета.