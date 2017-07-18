Госдума рассмотрит законопроект о соцсетях в ближайшее время

Накануне правительственная комиссия раскритиковала поправки к закону об информации Евгений Разумный / Ведомости

Профильный комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять законопроект, регулирующий работу социальных сетей в России, в первом чтении, говорится в сообщении комитета. Руководитель комитета Леонид Левин сказал, что Госдума в первом чтении рассмотрит поправки к законопроекту «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» уже 20 июля, написал «Интерфакс».

«В связи с тем что появилось новое заседание в четверг, а Совет (Госдумы) завтра вечером, комитет предложит рассмотреть законопроект в первом чтении в четверг», - сказал Левин (цитата по «Интерфаксу»).

«Кажется важным поддержать этот законопроект в первом чтении, для того чтобы в перспективе оценивать его всем вместе: и нам, депутатам, и экспертам, и отраслевым компаниям, которые работают в этой сфере...», - добавил он.

Законопроект о соцсетях и мессенджерах внесли в Госдуму депутаты-единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских на прошлой неделе. В тексте поправок говорится об «организаторах распространения информации» с аудиторией более 2 млн человек. Они должны за сутки удалять информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды», а также «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию» и «информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность». Депутаты предложили установить штрафы за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей: физические лица, по их мнению, должны платить за это штрафы от 3 млн до 5 млн руб., юридические лица – от 30 млн до 50 млн руб.

Накануне правительственная комиссия раскритиковала поправки к закону об информации. В правительстве рекомендовали переписать законопроект, несмотря на то что саму концепцию поправок в правительстве поддержали.

Чиновники считают, что нужно уточнить термины «оператор социальной сети», категорию информации, которую необходимо удалять по требованию пользователей, положения о методике подсчета количества пользователей социальной сети, о статусе представительства социальной сети и понятия «недостоверной информации». Саму процедуру удаления информации чиновники признали необоснованной, кроме того, в поправках не предусмотрена возможность оспорить решение, а сроки удаления информации признаны слишком короткими. Социальные сети понесут значительные финансовые расходы в случае принятия поправок. Они также могут вынудить иностранные социальные сети закрыться в России.

К законопроекту есть много существенных замечаний, в том числе у самого комитета, правового управления Госдумы и правительства, согласен Левин (его процитировали в сообщении комитета). Но сама постановка важна, и речь идет об использовании «лучших практик европейского законодательства и перенесения их в российские реалии».

В конце июня похожий закон принял парламент Германии, писала The Wall Street Journal. Власти обязали соцсети удалять контент, признанный незаконным в стране, направленный на разжигание межнациональной розни, содержащий клевету и т. д. За неисполнение закона соцсети также выплачивают штраф в размере 50 млн евро. Авторы российских поправок ссылались именно на немецкий опыт. «Это не самый успешный пример – как раз сейчас в Европе подобный проект очень сильно критикуют», – говорил ранее «Ведомостям» представитель «Яндекса». «Насколько это получилось, нам еще предстоит изучить, в связи с чем эту тему нужно широко обсуждать на площадке Комитета, в Государственной думе», – сказал Левин. Поправки будут дорабатываться, говорит он.