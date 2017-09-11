В США обслуживающую RT компанию обязали зарегистрироваться иноагентом

Минюст США обязал обслуживающую телеканал RT America компанию зарегистрироваться в статусе иностранного агента, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Компания, которая занимается обслуживанием всего телеканала RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, получила письмо из министерства юстиции США, в котором указано, что компания обязана зарегистрироваться в рамках закона "О регистрации иностранных агентов" ввиду тех работ, которые она выполняет для RT», — уточнили в пресс-службе телеканала.

Такое требование поступило на фоне обсуждения властями США законопроекта об изменении порядка регистрации иностранных агентов. Минюст США и ФБР в ближайшем будущем получат дополнительные полномочия по выявлению компаний, которые «незаконным путем» пытаются оказать влияние на политические процессы в стране.