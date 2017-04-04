Fox News не нашел подтверждений вмешательства России в выборы президента США

Телеканал Fox News провел расследование обвинений России во вмешательстве в президентские выборы в США и не выявил каких-либо подтверждений этой информации.

«Многочисленные представители штатов и наблюдатели за выборами заявили, что нет ничего, чтобы подтвердить обвинения членов сенатской комиссии по разведке, утверждающих, что намеренное распространение ложной информации оказало влияние на результаты (выборов)», – пишет Fox News.

Сенатор Марк Уорнер ранее заявил, что было более 1000 платных «интернет-троллей» из России, которые фактически захватили целую серию компьютеров и могли распространять ложную информацию, в частности, в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, что стоило Хиллари Клинтон победы на выборах. На слушаниях в комитете сената по разведке многие эксперты говорили, что склонны согласиться с утверждением американских спецслужб об активном вмешательстве России в президентскую кампанию в США.

Fox News опросил официальных представителей штатов Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, были ли какие-либо жалобы, поданные после президентских выборов 2016 г., связанные с нарушениями на выборах. Все трое заявили, что таких нарушений не было.

«Никто здесь не получал никаких жалоб или сообщений о явно преднамеренных дезинформационных кампаниях, – заявила представитель властей штата Пенсильвания Ванда Муррен. – Ни во время кампании (президентской), ни в другое время. Мы только недавно услышали об этих утверждениях в средствах массовой информации».

Уорнер взял данные о вмешательстве России в выборы в США из исследований Института изучения интернета при Оксфордском университете. Автор доклада Филип Ховард сообщил Fox News, что, «исходя только из этих данных, нельзя сделать выводы о влиянии из России». Доля политических твитов, публикуемых российскими сайтами, такими как RT и Sputnik, составила лишь 2%, говорится в исследовании.