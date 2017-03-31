Песков назвал клеветой обвинения в адрес России по поводу вмешательства в дела США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, 31 марта, что все обвинения в том, что Россия пыталась вмешаться во внутренние дела США, являются клеветой.

«Мы настаиваем на том, что любые обвинения в том, что Россия могла вмешаться во внутренние дела США, являются клеветой. Нет никаких доказательств», - сказал он в эфире программы Good Morning America.

Песков добавил, что Москва не обеспокоена тем, что экс-советник президента США Майкл Флинн, согласно сообщениям СМИ, готов дать показания ФБР и представителям конгресса, расследующим возможные связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.

Ранее в пятницу стало известно, что Флинн, вынужденный уйти в отставку из-за скандала вокруг его контактов с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, может дать показания по делу о связях команды Трампа с Россией. Переговоры об этом он ведет с комитетами по разведке обеих палат парламента в обмен на иммунитет от «несправедливого преследования». Об этом, в частности, рассказал адвокат экс-чиновника Роберт Кельнер.

Флинн ушел в отставку в январе 2017 г., после того как спецслужбы начали расследовать дело о влиянии России на выборы президента США.