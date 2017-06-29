Как быть зависимым и не переживать ни о чем

Комиссия Совета Федерации по защите российского суверенитета обсудила возможность причисления к лику иностранных агентов зарубежных СМИ, вещающих на Россию, и блокировки их за нарушение российских законов. Пресс-секретарь президента считает, что инициатива «нуждается в серьезной проработке по линии всех ведомств».

Насколько можно понять, речь о том, чтобы такие СМИ отчитывались перед Минюстом о своих источниках финансирования и, вероятно, автоматически попадали в реестр иностранных агентов (хотя этот закон относится к НКО и предполагает политическую деятельность).

Легче понять, что комиссия отрабатывает в публичной сфере конкретную тему, заданную президентом, – о «хлещущей через край русофобии». Методы работы привычные: закону об НКО-иноагентах как раз исполняется пять лет, закону об ограничении владения иностранцами СМИ в России скоро будет три года.

Но видна тут и чуть более общая идея отрицания независимости в принципе, которой придерживается Владимир Путин («Что касается независимых источников. Нет ничего независимого в этом мире»). Идея эта, видимо, происходит из кагэбэшного и советского прошлого, когда мир казался черно-белым, а игра была с нулевой суммой. Но проблема не только в ностальгии. За 17 лет внутри страны было сделано очень много, чтобы эту идею реализовать. По поводу и без государство поставило под контроль большинство СМИ (и не только СМИ – и бизнес, и культуру, и науку, и НКО), полагая, что иначе их будет контролировать кто-то другой (поначалу – «негосударственный», затем – иностранный, а то и вражеский). Тут можно даже не вспоминать о принципах невмешательства владельца в редакционную политику – эти принципы просто записаны в законе, принимающим решения они непонятны.

Когда ты уже некоторое время живешь в мире, в котором реализована зависимость, конечно, еще сложнее воспринимать возможность обратного. Ведь у нас все вот так работает – как оно может работать иначе? Это непредставимо.

Здесь встает однако довольно важный вопрос. Если у них на Западе плохая зависимость, то у нас, очевидно, хорошая. От кого зависят российские СМИ, бизнес, наука, культура, НКО? Пусть самые распрекрасные и правильные. Должна быть какая-то система моральных авторитетов, или вертикаль моральных авторитетов, может, наблюдательный совет моральных авторитетов – святых людей, знающих самую последнюю русскую правду и инвестирующих в нее? Или как? Или все иерархически зависят от Путина? Президент не может ошибаться – да, мы знаем, что он символ.

Правда, мы теперь знаем, что он не может за всем уследить – прямая линия не врет. Следить должно государство, но оно тоже не успевает. Да и что есть государство и каковы его цели на каждом уровне зависимости?

Обеспечить правильную информацию. А как узнать, что она правильная? Неизбежен хаос и использование служебного положения в личных целях.

Тут нужна сеть верных путинцев, которая обеспечит в режиме онлайн правильную информацию и хорошую зависимость. Скажем, председатель комиссии по защите суверенитета – тоже ведь глубоко зависимый человек, но если будет активен, может выбиться в бригадиры зависимости.