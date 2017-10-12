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Катерина Губа
Аналитика / Extra Jus
Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: Extra jus: Как работает Рособрнадзор

Как работает Рособрнадзор. Анализ открытых данных

Социолог Катерина Губа о перекосах в регуляторной политике в сфере высшего образования

Участие представителей государства в публичных дискуссиях относительно политики регулирования надо всячески приветствовать. Это способ цивилизованного разрешения противоречий, он позволяет своевременно корректировать политику, предотвращает скатывание к крайностям. Благодаря значительному прогрессу в накоплении данных о работе государственных органов и открытости таких данных дискуссии можно вести с опорой на факты.

Недавно представитель Рособрнадзора, начальник управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, Сергей Рукавишников дал обобщенную картину работы ведомства – как она видится изнутри регулятора. Благодаря доступности данных о работе Рособрнадзора, которые он сам публикует на своем сайте (а данные весьма подробные), а также результатов ежегодного мониторинга эффективности вузов, который делает Министерство образования и науки, любой независимый эксперт может сопоставить слова чиновника с картиной, которая получается на основе статистики его же ведомства.

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