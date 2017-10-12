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Кирилл Харатьян
Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: Компания недели: «Лаборатория Касперского»

Как ответить на обвинения «Лаборатории Касперского» в США

Российский бизнес и национальные интересы

Евгений Касперский окончил школу КГБ – а бывших чекистов не бывает; примерно такое умозаключение возникло у меня, когда пошли новости об участии «Лаборатории Касперского» в деятельности, скажем так, на благо России. Хотя, если судить по публикациям газет, в основном виноват был контрактник Агентства национальной безопасности США, нарушивший правила обращения с секретной информацией.

А «Лаборатория Касперского» завоевала себе место на рынке США, что свидетельствует о ее отличной конкурентоспособности, – и почему бы ей не воспользоваться своим рыночным положением и представившейся возможностью, чтобы помочь родине? Тем более что – как мне кажется – компанию могли бы об этом и попросить бывшие коллеги Касперского по школе КГБ, например. Подчеркну двумя чертами, что это всего лишь рассуждение, не более того. Доказательств никаких нет, американские журналисты, которые рассказывают о подозрительной ситуации, связанной с «Лабораторией Касперского», располагают только словами каких-то анонимных информантов, а также умозаключениями типа моих.

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