Американских чиновников обязали удалить продукты «Лаборатории Касперского»

Это может быть частью кампании Трампа по усилению кибербезопасности в США и отголосками скандала с русскими хакерами на выборах, заявляют эксперты

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Трамп исполняет предвыборные обещания по усилению кибербезопасности Jason Connolly / AFP

Администрация президента США Дональда Трампа предписала всем государственным департаментам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любое программное обеспечение «Лаборатории Касперского». У американских чиновников есть 30 дней, чтобы выявить любое присутствие продуктов «Лаборатории Касперского» в своих IT-системах и 60 дней на разработку плана по их удалению, гласит специальная директива министерства внутренней безопасности США.

Ведомство обеспокоено тем, что «Касперский» сотрудничает с российскими спецслужбами, а также требованиями российского законодательства, которое, как считает министерство, позволяет российским властям получать у «Касперского» информацию. В июле администрация Трампа запретила американским федеральным ведомствам пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского». Предписание распространяется на гражданские ведомства.

Тяжелое решение

Опрошенные Reuters эксперты по кибербезопасности предупредили о возможности ответных мер со стороны российского президента Владимира Путина. С учетом этих рисков решение было тяжелым, заявил глава департамента кибербезопасности Белого дома США Роб Джойс.

Русские хакеры В последнее время по требованию США правоохранители по всему миру задерживают российских программистов. 5 июля 2014 г. на Мальдивах по подозрению в мошенничестве с банковскими картами был задержан Роман Селезнев – сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. В декабре 2016 г. Норвегия выдала США россиянина Марка Вартаняна. В июле 2017 г. он был приговорен к пяти годам тюрьмы за вредоносный софт Citadel – с его помощью киберпреступники нанесли финансовый ущерб частным лицам и организациям на $500 млн. Еще как минимум двум россиянам США могут вменить взлом серверов демократической партии США. Российского программиста Станислава Лисова, задержанного зимой в Барселоне, планируют привлечь по делу о русских хакерах, которые якобы вмешались в президентские выборы в США, сообщал «Ведомостям» его адвокат. Арестованный в Праге в прошлом году Евгений Никулин утверждает, что ФБР предлагало ему сознаться во взломе серверов демократической партии США.

Власти США своими действиями подрывают позиции «Лаборатории Касперского» на мировом рынке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Действия США он расценил как недобросовестную конкуренцию и подрыв позиций российских компаний и пообещал поддержку «Лаборатории Касперского».

«Касперский» готов спорить

Министерство оставляет «Лаборатории Касперского» или любой заинтересованной компании возможность письменно оспорить предписание. «Лаборатория Касперского» обещает подтвердить, что решение регулятора не имеет оснований, говорит представитель компании. По его словам, у «Лаборатории Касперского» нет политических связей ни с одним государством мира. «Не было предоставлено никаких доказательств, и все обвинения основываются на ложных утверждениях и некорректных выводах, включая претензии к законодательному регулированию России, которое якобы может влиять на компанию, и заявления по поводу политических рисков», – добавил представитель «Лаборатории Касперского». Упомянутые в директиве законы и нормативные акты регулируют деятельность телекоммуникационных компаний и интернет-провайдеров, но «Лаборатория Касперского» услуг связи не оказывает, разводит руками представитель компании.

Политическая мотивация

Действия чиновников США – часть большой политической кампании, которая началась после вмешательства русских хакеров в американские выборы, считает консультант по кибербезопасности ПИР-центра Олег Демидов. Министерство внутренней безопасности ссылается на некий закон, который обязывает «Касперского» передавать данные российским правоохранителям, говорит Демидов. Он предполагает, что имелся в виду закон Яровой, под который «Лаборатория Касперского» не подпадает. Он надеется, что компания не уйдет с американского рынка, поскольку основные ее заказчики – корпорации, которым пока что не запрещено использовать продукты «Лаборатории Касперского».

По мнению консультанта по кибербезопасности Cisco Алексея Лукацкого, связь с атаками русских хакеров – лишь одна из версий. Администрация Трампа просто исполняет свои предвыборные обещания по усилению кибербезопасности, полагает эксперт. Россия, Китай, Северная Корея – именно эти страны, по мнению Трампа, угрожают кибербезопасности США, напоминает Лукацкий. Одновременно с директивой против «Касперского» власти США заблокировали продажу американского производителя микросхем Lattice Semiconductor компаниям, в число которых входит корпорация China Venture Capital Fund Corporation Limited, принадлежащая государственным структурам КНР, рассказывает Лукацкий.