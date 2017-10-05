WSJ: российские хакеры смогли похитить секретные данные у АНБ

Российские хакеры смогли в 2015 г. украсть секретную информацию у Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщает в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Эта информация касалась, в частности, того, как АНБ проникает в иностранные компьютерные сети и защищается от кибератак.

По данным WSJ, российским хакерам удалось идентифицировать эти файлы через программное обеспечение - антивирусные программы - от российской компании «Лаборатория Касперского», которое было установлено на компьютерах подрядчика АНБ.

В «Лаборатории Касперского» в комментарии WSJ опровергли данные о причастности к предполагаемому взлому. В АНБ отказались от комментариев.

Ранее в четверг агентство РБК писало, что международная IT-корпорация NovaStor послала письмо своим клиентам и партнерам в Европе, в котором содержится предупреждение о небезопасности использования продуктов компаний «Лаборатория Касперского», Veeam и Acronis. Как отмечает агентство, копия письма имеется в распоряжении агентства. Его подлинность была подтверждена двумя источниками на IT-рынке.

В письме указывается, что госорганы США уже запретили использование программ «Лаборатории Касперского». По данным NovaStor, это связано с тем, что с российской программой существует вероятность того, что «хранящиеся у вас данные будут прочитаны». Представитель компании не ответил на запрос агентства.

Представитель «Лаборатории Касперского» Денис Зенкин заявил в комментарии РБК, что действия NovaStor не являются первым случаем, когда конкуренты пытаются использовать в свою пользу ситуацию в США.