Бывший сотрудник АНБ рассказал о массовой слежке на зимней Олимпиаде 2002 года

Во время зимних Олимпийских игр в американском Солт-Лейк-Сити Агентство национальной безопасности (АНБ) США устроило массовую слежку. Об этом, как отмечает AP, сообщил бывший сотрудник АНБ Томас Дрейк.

Так, спецслужбы записывали все электронные сообщения, которые были отправлены и получены населением города. Под наблюдение попали как американские, так и иностранные граждане. «Чиновники АНБ и ФБР рассматривали Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити как отличную возможность объединить ресурсы обоих агентств, чтобы испытать и довести до совершенства новые методы массовой слежки», – заявил Дрейк.

Бывший директор АНБ Майкл Хайден заявил, что эти сведения не соответствуют действительности. По словам Уэйна Мерфи, который в настоящее время занимает пост операционного директора АНБ, наблюдение велось только за иностранными гражданами, так как спецслужба располагала данными об угрозе, исходящей от некой террористической организации.

В свою очередь Дрейк утверждает, что о массовой слежке ему сообщали и коллеги, задействованные в программе. Также он видел документы об отправке в город необходимого оборудования.