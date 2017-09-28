Касперский считает, что власти США знают о непричастности компании к кибершпионажу

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский уверен, что власти США знают о непричастности компании к кибершпионажу в пользу России.

Я более чем уверен, что они знают, что мы не можем этого делать. В компании работает тысяча человек, но это не означает, что какие-то программисты сидят в грязных свитерах в подземелье и каждый пишет какой-то кусочек кода. Это коллективы, которые делают целые куски проекта, поэтому сделать что-то незаметно у нас невозможно», - сказал Касперский в кулуарах форума «Промышленная кибербезопасность: на страже технического прогресса». По его мнению, компания просто стала жертвой борьбы политических сил.

Белый дом подозревает «Лабораторию» в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Касперский писал, что неоднократно «предлагал встретиться с правительственными чиновниками, дать показания перед конгрессом США, предоставить исходный код компании для официального аудита», а также обсудить любые другие способы решения проблем.

Администрация президента США Дональда Трампа предписала всем государственным департаментам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любое программное обеспечение «Лаборатории Касперского». В министерстве внутренней безопасности США объясняют требование интересами национальной безопасности. Накануне ведомство запретило госучреждениям страны пользоваться программным обеспечением «Лаборатории Касперского» из-за опасений, что эта компания «может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем».