В «Лаборатории Касперского» опровергли политические связи с каким-либо правительством

Руководство «Лаборатории Касперского» разочаровано решением сената США о запрете использования продуктов компании федеральными службами страны и намерено опровергнуть выдвинутые обвинения в ходе выступления перед конгрессом. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского», поступившем в «Интерфакс».

В компании считают, что «выстраивать предположения о возможных рисках на основе недостоверной информации и страны происхождения компании – значит подвергать всех дополнительной угрозе, так как подобное решение ограничивает выбор защитных продуктов на рынке». У компании «нет политических связей или аффилированности с каким-либо правительством», отмечается в сообщении.

Ранее генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил о готовности дать показания 27 сентября перед конгрессом, если США предоставят ему ускоренную визу.

Белый дом подозверает «Лабораторию» в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Касперский писал, что неоднократно «предлагал встретиться с правительственными чиновниками, дать показания перед конгрессом США, предоставить исходный код компании для официального аудита», а также обсудить любые другие способы решения проблем.

Администрация президента США Дональда Трампа предписала всем государственным департаментам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любое программное обеспечение «Лаборатории Касперского». В министерстве внутренней безопасности США объясняют требование интересами национальной безопасности. Накануне ведомство запретило госучреждениям страны пользоваться программным обеспечением «Лаборатории Касперского» из-за опасений, что эта компания «может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем».