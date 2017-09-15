Евгений Касперский: бизнес в США – это лишь четверть нашего рынка

Бизнес в США составляет лишь четверть рынка «Лаборатории Касперского», заявил руководитель и основной владелец компании Евгений Касперский. «К сожалению, США приняли ошибочное решение. Наш основной бизнес в Штатах — это онлайн-продажи. Мы увидим негативные результаты в этом году. Но бизнес в США — это лишь четверть нашего рынка. Мы видим очень стабильный рост в остальных регионах», — сказал он в интервью телеканалу BBC.

Касперский считает, что США решили «воспользоваться ситуацией». «Американцам очень просто обвинить россиян или российские компании. Они обратили свою агрессивную пиар-кампанию и государственную кампанию против нас», — отметил он.

Руководитель «Лаборатории Касперского» подчеркнул, что компания открыта для сотрудничества с американским правительством. «Мы можем раскрыть наши технологии. Вы можете прийти в мой офис, задать любой вопрос, мы откроем любую дверь. Проверьте все, у нас нет секретов», — заявил он.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа предписала всем государственным департаментам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любое программное обеспечение «Лаборатории Касперского». У американских чиновников есть 30 дней, чтобы выявить любое присутствие продуктов «Лаборатории Касперского» в своих IT-системах, и 60 дней на разработку плана по их удалению.