Трамп заблокировал Касперского

Американским чиновникам предписано удалить со своих компьютеров продукты «Лаборатории Касперского» Автор: Pavel Golovkin / AP

Администрация президента США Дональда Трампа предписала всем государственным департаментам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любое программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Российская компания сотрудничает с российскими спецслужбами и Кремлем, и использование ее антивируса может угрожать национальной безопасности США, говорится в заявлении администрации. Предписание распространяется на гражданские ведомства, не военные. Ранее американские чиновники сообщали о том, что на военных объектах продукция Касперского уже не используется.

Министерство внутренней безопасности США выпустило специальную директиву, которая дает чиновникам 30 дней на выявление любого использования или присутствия российского ПО в компьютерных системах и 60 дней на разработку плана по его удалению. Срок удаления - 90 дней с даты опубликования соответствующей директивы, до тех пор, пока не появится другого предписания надзорного ведомства.

В заявлении министерства также говорится, что у компании и любых других заинтересованных коммерческих организаций будет возможность письменно оспорить предписание.

Роб Джойс, глава департамента кибербезопасности Белого Дома США, заявил, что решение администрации несёт в себе некоторые риски. Reuters цитирует экспертов по кибербезопасности, которые предупреждают о возможности ответных мер со стороны российского президента Владимира Путина. Джойс заявил на это, что с учётом всех рисков решение было тяжелым.

В базе федеральных контрактов США содержатся данные о закупках продукции «Лаборатории» на несколько сотен тысяч долларов. Но эксперты предупреждают, что софт может использоваться более широко: дело в том, что продукты Касперского включены в пакеты крупных компаний-интеграторов (устанавливают комплексные ИТ-решения для разных организаций).

Reuters цитирует заявление самой компании, которая сообщает, что никем не было представлено убедительных доказательств обвинений, высказанных публичными лицами.

В июле администрация Трампа запретила американским федеральным ведомствам использование продукции «Лаборатории Касперского». В начале сентября стало известно о снятии «Антивируса Касперского» с продажи в крупнейшей американской сети магазинов электроники Best Buy. Причина так же - подозрения в связях «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами. О возможном закрытии подразделения компании в Вашингтоне – Kaspersky Government Security Solutions Inc. (KGSS) – на днях сообщил The Bell. Этот офис отвечал за контакты с госорганами, которые теперь фактически оказались под запретом.