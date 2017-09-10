Крупнейший американский магазин электроники отказался продавать «Антивирус Касперского» Д. Новожилов / Ведомости

Крупнейшая американская сеть магазинов электроники Best Buy убрала с полок «Антивирус Касперского». Это решение было принято в связи с подозрениями о связях «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами.

Представители Best Buy, которых цитирует Verge, отметили, что решение базировалось на сообщениях в средствах массовой информации, мнении конгресса и отраслевой дискуссии. Компания разрешит клиентам, которые приобрели «антивирус Касперского» или у которых уже активирована подписка, обменять российский продукт на другой в течение 45 дней.

Представитель «Лаборатории Касперского» не стал комментировать, как это скажется на выручке компании. Но он надеется, что ритейлер пересмотрит свое решение и сотрудничество будет возобновлено. По его словам, компания продолжит продавать свои продукты в США через других ритейлеров и собственный сайт.

О том, что американские власти подозревают «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами, впервые стало известно весной. В мае на открытых слушаниях в сенате шести руководителям американских силовых ведомств был задан вопрос, допустимо ли использование в сетях этих ведомств продуктов «Лаборатории Касперского», часто встречающихся в магазинах Best Buy. Руководители единодушно дали отрицательный ответ. В июле этого года администрация президента Дональда Трампа запретила американским федеральным ведомствам использование продукции «Лаборатории Касперского». Продукты компании убраны из списка администрации общих служб США (GSA) внешних поставщиков, чьи продукты одобрены для использования государственными учреждениями США.

«Эти меры приняты после тщательного рассмотрения, — заявила представитель GSA. — Они призваны защитить целостность и безопасность правительственных систем и сетей США». Источники Reuters рассказывали, что Белый дом, департамент внутренней безопасности, GSA и другие федеральные агентства в течение нескольких недель проводили «межведомственный обзор» по вопросу использования продуктов «Лаборатории».

Летом агентство Bloomberg со ссылкой на письма сотрудников «Касперского» сообщила, что отношения между «Лабораторией Касперского» и Федеральной службой безопасности были гораздо более близкими, чем официально признавала компания. Упомянутые электронные письма относятся к октябрю 2009 г. В одном из них Касперский упоминает секретный проект, начатый годом ранее «по большой просьбе с Лубянки». «Лаборатория» подтвердила подлинность письма. Речь в нем идет о софте, предназначенном для защиты от атак типа DDoS, но оснащенном и другими функциями. У большинства компаний, занимающихся кибербезопасностью, есть связи с правительственными структурами соответствующих стран, но упомянутая переписка ставит под сомнение тщательно поддерживаемый имидж «Лаборатории Касперского» как компании, свободной от влияния властей, отмечал Bloomberg.

Ни у «Лаборатории Касперского», ни у кого-либо из ее руководства нет и не было неуместных связей с каким-либо правительством, заявлял тогда представитель «Лаборатории Касперского». Компания регулярно проводит встречи с представителями правительств и правоохранительных органов разных стран с единственной целью — для борьбы с киберпреступностью, отмечает он. Факты из внутренней переписки, упомянутой в статье, либо неверно истолкованы, либо сознательно искажены, отмечает он.

Представители Wallmart и Amazon пока что не ответили «Ведомостям», продолжат ли они продавать «Антивирус Касперского».

В 2016 г. «Лаборатория Касперского» заработала по всему миру $644 млн, продолжила ее представительница, на США и Канаду пришлось около 24% выручки, в основном от частных пользователей и корпораций. У «Лаборатории Касперского» практически нет госзаказчиков, рассказывал в интервью «Ведомостям» основатель и гендиректор компании Евгений Касперский.

Хотя речь идет о частном бизнесе и никакие формальные запреты на продукты «Касперского» для домашних пользователей не действуют, не стоит забывать о патриотизме американцев, говорит председатель правления компании Spirit Алексей Свириденко: они готовы прислушиваться к мнению властей, даже не имеющему правового статуса. Охладившиеся отношения России и США этому только способствуют. Не исключена и более системная работа против российской компании, считает Свириденко: вполне можно допустить, что владельцы американского бизнеса получают и личные звонки с советами отказаться от продуктов «Касперского». В любом случае это серьезный удар по американской выручке компании, и примеру Best Buy могут последовать и другие компании, а это может стоить «Лаборатории» минимум половины ее выручки в США. Но есть и плюсы: при таком сценарии к компании проявят интерес потребители из стран, имеющих столь же прохладные отношения с США.