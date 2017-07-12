Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: У Касперского нашлись друзья с Лубянки
Евгений Касперский уже давно неформально сотрудничает с ФСБ
Письма, доказывающие эту связь, обнаружило агентство Bloomberg
- Александр Силонов
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Ни у «Лаборатории Касперского», ни у кого-либо из ее руководства нет и не было неуместных связей с каким-либо правительством, говорит представитель «Лаборатории Касперского»
Е. Разумный / Ведомости
Отношения между «Лабораторией Касперского» (ЛК) и Федеральной службой безопасности (ФСБ) были гораздо более близкими, чем официально признавала компания, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутреннюю корпоративную переписку компании, с которой ему удалось ознакомиться.
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