ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: У Касперского нашлись друзья с Лубянки

Евгений Касперский уже давно неформально сотрудничает с ФСБ

Письма, доказывающие эту связь, обнаружило агентство Bloomberg

Отношения между «Лабораторией Касперского» (ЛК) и Федеральной службой безопасности (ФСБ) были гораздо более близкими, чем официально признавала компания, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутреннюю корпоративную переписку компании, с которой ему удалось ознакомиться.

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