Андрей Турчак и презумпция невиновности

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Максим Стулов / Ведомости

Назначение Андрея Турчака секретарем генсовета «Единой России» (пока он лишь врио, но декабрьский съезд партии наверняка утвердит его в должности) для единороссов во многом уникально. Прежде всего с точки зрения аппаратной логики, которая немаловажна при выборе человека, отвечающего за оперативное управление партией власти.

Два предшественника Турчака на этом посту – Вячеслав Володин (2005–2010) и Сергей Неверов (2010–2017) были для партии стопроцентно своими и постепенно поднимались к партийным вершинам. Варягом можно считать разве что Валерия Богомолова (2003–2005), который до этого работал у председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Но на начальном этапе существования партии ее лидерам требовались особо доверительные отношения с Кремлем, а Богомолову молва приписывала близкое знакомство с Владимиром Путиным в период работы последнего в Германии.