Губернатор Псковской области Андрей Турчак ушел в отставку

Андрей Турчак ушел в отставку А. Гордеев / Ведомости

Губернатор Псковской области Андрей Турчак подал в отставку по собственному желанию. Как передает ТАСС, это на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин принял его отставку.

Врио руководителя Псковской области назначен заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. Путин уже встретился с ним.

В последние недели о смене руководства регионов обычно сообщала пресс-служба Кремля. Некоторые губернаторы заявляли, что собираются уйти, еще до официального сообщения об их отставке и назначения временно исполняющих обязанности. Этой осенью Путин сменил уже 10 губернаторов.

Отставка Турчака ожидалась, но в рамках этой ротации кадров, а связи с его возможным назначение секретарем генсовета «Единой России». Прежде занимавший эту должность Сергей Неверов стал руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме после того, как прежний руководитель Владимир Васильев стал врио главы Дагестана.

Обсуждение Турчака как возможного кандидата в секретари генсовета партии вызвало споры среди единороссов, сообщали источники «Ведомостей». Одни собеседники высказывали мнение, что выдвижение Турчака - это аппаратная победа первого замруководителя администрации Сергея Кириенко над командой людей, близких к спикеру Думы Вячеславу Володину. Впрочем, в самой Госдуме говорят, что у Володина хорошие отношения с Турчаком и это решение устраивает всех. Кандидатура Турчака не устраивает Медведева из-за репутационных издержек, возражает человек, близкий к администрации президента. Губернатора подозревали в причастности к избиению журналиста Олега Кашина в 2010 г., сам он эти обвинения отвергал. «Если Медведева что-то не устраивает, он умеет прикладывать усилия, чтобы этого не случилось. Поэтому я бы не был так уверен в кандидатуре Турчака: она устраивает Кириенко, но не настолько, чтобы ссориться из-за нее с Медведевым», - говорил собеседник «Введомостей». Именно поэтому для баланса в ЦИК хотят назначить человека Медведева, говорит собеседник, близкий к руководству партии.

Путина спрашивали о возможной отставке Турчака или временном отстранении в связи с расследованием дела об избиении Кашина в декабре 2015 г., на «прямой линии». Тогда президент сказал, читал об этом деле в интернете и так понял, что речь шла не о самом губернаторе, а якобы о том, что его отец вмешивался. По словам Путина, решение должно приниматься на основании фактов, а не на публикациях в прессе, при всем к ним уважении.

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