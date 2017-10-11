Осенняя серия губернаторских отставок завершится на этой неделе

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Это уже десятая губернаторская отставка с 25 сентября, до завершения осенней серии остались одна-две отставки, полагают два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей» Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин во вторник принял досрочную отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, врио губернатора до выборов в сентябре 2018 г. назначен замминистра экономического развития Станислав Воскресенский. Это уже десятая губернаторская отставка с 25 сентября, до завершения осенней серии остались одна-две отставки, полагают два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей». В подвешенном состоянии губернатор Мурманской области Марина Ковтун, говорят оба собеседника, еще один называет возможным отставником главу Алтайского края Александра Карлина. Впрочем, оба могут сохранить свои должности, оговариваются они. Может потребоваться замена и губернатору Псковской области Андрею Турчаку, если он станет секретарем генсовета «Единой России», напоминают собеседники. Все решения могут быть приняты на этой неделе, ожидает один из собеседников. Другой допускает, что решение по Псковской области отложат до конца года.