«Единая Россия» решила вопрос о перестановках в Госдуме и партруководстве
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Заместителем председателя Госдумы станет единоросс и председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. Ее кандидатура была одобрена на заседании фракции в понедельник, голосование пройдет в ближайшую среду. Тимофеева займет должность, которая освободилась после назначения зампреда Думы и руководителя фракции единороссов Владимира Васильева врио главы Дагестана.
Комитет по экологии вместо Тимофеевой возглавит Владимир Бурматов. Собеседник, близкий к думскому руководству, отметил, что на должность председателя комитета рассматривали Владимира Гутенева, но сейчас он в кадровом резерве губернаторов. Бурматов освободит должность руководителя центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии. Первый замруководителя ЦИК Константин Мазуревский стал руководителем аппарата фракции в Думе.
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