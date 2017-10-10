«Единая Россия» решила вопрос о перестановках в Госдуме и партруководстве

Партия власти все больше отдаляется от своей фракции

Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Единороссы тасуют кадры

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Тимофеева займет должность, которая освободилась после назначения зампреда Думы и руководителя фракции единороссов Владимира Васильева врио главы Дагестана Андрей Гордеев / Ведомости

Заместителем председателя Госдумы станет единоросс и председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. Ее кандидатура была одобрена на заседании фракции в понедельник, голосование пройдет в ближайшую среду. Тимофеева займет должность, которая освободилась после назначения зампреда Думы и руководителя фракции единороссов Владимира Васильева врио главы Дагестана.

Комитет по экологии вместо Тимофеевой возглавит Владимир Бурматов. Собеседник, близкий к думскому руководству, отметил, что на должность председателя комитета рассматривали Владимира Гутенева, но сейчас он в кадровом резерве губернаторов. Бурматов освободит должность руководителя центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии. Первый замруководителя ЦИК Константин Мазуревский стал руководителем аппарата фракции в Думе.