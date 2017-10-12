Губернатор Андрей Турчак расколол «Единую Россию»

Губернатор Псковской области Андрей Турчак готов к новому витку карьеры Александр Щербак / ТАСС

Намеченное на четверг заседание генсовета «Единой России» перенесено, сообщила пресс-служба партии. На нем планируется решить вопрос о секретаре генсовета и руководителе центрального исполкома (ЦИК) вместо Сергея Неверова и Владимира Бурматова, получивших новые должности в Госдуме. Предполагается, что заседание пройдет в пятницу.

Вероятно, продолжаются консультации по кандидатурам, предполагает человек в «Единой России». Собеседник в думской фракции уверяет, что причина переноса чисто техническая: лидер фракции Неверов не успевает вернуться из командировки. Его представитель подтвердил, что у него в четверг будет рабочая поездка. Председатель партии Дмитрий Медведев, завершивший в среду зарубежный выезд, «намерен вернуться к консультациям, после чего согласно уставу партии внесет кандидатуру секретаря генсовета», сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Дело Кашина Андрея Турчака связывали с делом об избиении журналиста Олега Кашина в 2010 г. В 2015 г. были задержаны исполнители (суд над ними продолжается), заявившие, что заказчик – гендиректор оборонного холдинга «Заслон» Александр Горбунов, действовавший в интересах Турчака. Сам губернатор назвал эти обвинения провокацией.

Новым секретарем должен стать псковский губернатор Андрей Турчак, говорили ранее «Ведомостям» люди в партии и администрации президента: его кандидатура согласована и предложена администрацией. Некоторые собеседники посчитали это аппаратной победой первого замруководителя администрации Сергея Кириенко над командой людей, близких к председателю Думы Вячеславу Володину, но в самой Думе уверяют, что у Володина хорошие отношения с Турчаком и это решение устраивает всех.

Кандидатура Турчака не устраивает Медведева из-за репутационных издержек (см. врез), возражает человек, близкий к администрации президента: «Если Медведева что-то не устраивает, он умеет прикладывать усилия, чтобы этого не случилось. Поэтому я бы не был так уверен в кандидатуре Турчака: она устраивает Кириенко, но не настолько, чтобы ссориться из-за нее с Медведевым». Именно поэтому для баланса в ЦИК хотят назначить человека Медведева, говорит собеседник, близкий к руководству партии. Тимакова на вопрос, действительно ли премьера не устраивает кандидатура Турчака, ответила: «Консультации продолжаются. Персоналий не комментирую».

Неверов уже общался с Турчаком, который сейчас единственная кандидатура, настаивает собеседник в президиуме генсовета и подтверждает другой высокопоставленный единоросс. У Неверова в декабре заканчивается второй срок полномочий, а перемены нужны из-за выборов президента: никто не знает, останется ли Медведев премьером, но изменения в партии все равно будут, объясняет он.

Выбор нового главы ЦИКа тоже во многом определит вектор развития партии, говорил ранее «Ведомостям» собеседник в Думе: либо это будут новые задачи, либо утрата своей линии. Сейчас эти обязанности исполняет Максим Руднев, и, по словам члена президиума, это устраивает Турчака. Но администрация президента хочет прислать на этот пост кого-то из своих людей, знает собеседник в Думе, – им может стать референт управления внутренней политики президента Алексей Семенов. Обсуждался и вариант возвращения в партию бывшего тульского губернатора Владимира Груздева, но собеседники «Ведомостей» говорят, что секретарем его не утвердят, а пост руководителя ЦИКа не устроит самого Груздева. С Семеновым и Груздевым связаться в среду не удалось.

Смена кадров слегка расколола единороссов на старую и новую команды, хотя большинство понимает, что такое происходит не первый раз и ничего страшного в этом нет, говорит один из партийцев. Понятно, что для администрации перемены в партии – это возможность расширения влияния, но в любом случае мнения Медведева и Володина не могут не учитываться, заключает политолог Константин Калачев.