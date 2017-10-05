Губернатор Андрей Турчак может стать сенатором
Одновременно он претендует на пост секретаря генсовета «Единой России»
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Андрей Турчак может возглавить генсовет партии, в молодежной организации которой он начал карьеру
Андрей Гордеев / Ведомости
Губернатор Псковской области Андрей Турчак станет сенатором от Псковской области, сообщили «Ведомостям» собеседники – близкий к администрации президента и в «Единой России». Кроме того, он является одним из кандидатов на пост секретаря генерального совета партии, подтвердил «Ведомостям» собеседник во фракции и два собеседника, близких к администрации президента. Турчак не ответил на звонки «Ведомостей».
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