Губернатор Андрей Турчак может стать сенатором

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Андрей Турчак может возглавить генсовет партии, в молодежной организации которой он начал карьеру Андрей Гордеев / Ведомости

Губернатор Псковской области Андрей Турчак станет сенатором от Псковской области, сообщили «Ведомостям» собеседники – близкий к администрации президента и в «Единой России». Кроме того, он является одним из кандидатов на пост секретаря генерального совета партии, подтвердил «Ведомостям» собеседник во фракции и два собеседника, близких к администрации президента. Турчак не ответил на звонки «Ведомостей».