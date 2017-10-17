Малый бизнес без гарантии
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Вам снится сон: вы – директор и единственный владелец небольшой компании из Адыгеи, к примеру. С кем будет работать ваша фирма? В кризис многие субъекты МСП обращают особое внимание на «клиента последней инстанции» – государство, которое в отличие от прочих гарантированно заплатит вам за выполненные работы, пусть и не всегда оперативно, правда, потребует взамен целую кипу документов. Какую деятельность вы будете вести? С большой вероятностью это будут ремонтные и мелкие строительные работы: на них приходится большая часть госзаказа страны.
Кто будет вашими клиентами? Муниципальные и государственные заказчики, заинтересованные в строительстве и ремонте школ и больниц, благоустройстве города. Свои закупки они осуществляют в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе». Это даст вам доступ к конкурентным торгам. Согласно докладу Минэкономразвития, в среднем в каждом конкурсе участвуют около двух претендентов. Значит, у вас будет возможность сойтись в честной борьбе за контракт с вашим оппонентом, а у государства – получить по результатам такого аукциона экономию бюджетных средств.
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