Малый бизнес без гарантии

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На ремонтные и мелкие строительные работы приходится большая часть госзаказа страны С. Портер / Ведомости

Вам снится сон: вы – директор и единственный владелец небольшой компании из Адыгеи, к примеру. С кем будет работать ваша фирма? В кризис многие субъекты МСП обращают особое внимание на «клиента последней инстанции» – государство, которое в отличие от прочих гарантированно заплатит вам за выполненные работы, пусть и не всегда оперативно, правда, потребует взамен целую кипу документов. Какую деятельность вы будете вести? С большой вероятностью это будут ремонтные и мелкие строительные работы: на них приходится большая часть госзаказа страны.

Кто будет вашими клиентами? Муниципальные и государственные заказчики, заинтересованные в строительстве и ремонте школ и больниц, благоустройстве города. Свои закупки они осуществляют в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе». Это даст вам доступ к конкурентным торгам. Согласно докладу Минэкономразвития, в среднем в каждом конкурсе участвуют около двух претендентов. Значит, у вас будет возможность сойтись в честной борьбе за контракт с вашим оппонентом, а у государства – получить по результатам такого аукциона экономию бюджетных средств.