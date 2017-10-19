Опыт совместного пилотирования

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Авиакомпании Red Wings и «Нордавиа» объединятся в один холдинг. Их акционеры станут совладельцами холдинга, который будет частно-государственной компанией – ведь Red Wings принадлежит лизинговой компании «Ильюшин финанс» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), «Нордавиа» – предпринимателю Сергею Кузнецову.

Соответственно 13-я и 17-я российские авиакомпании образуют 10-го по трафику игрока, если сбросить со счетов затухающую «ВИМ-авиа». После ее коллапса на фоне ужесточения проверок авиакомпаний как раз и активизировалась тема с объединением, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Действительно, объявление о слиянии было сделано еще до того, как завершилась оценка авиакомпаний, от которой и будут зависеть доли партнеров в холдинге. Оценка займет еще до полугода, и, понятно, споры о распределении долей могут быть ожесточенными.