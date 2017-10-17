Альянс авиакомпаний Red Wings и «Нордавиа» станет одним из лидеров рынка

Статья опубликована в № 4430 от 17.10.2017 под заголовком: Red Wings и «Нордавиа» объединяются

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Объединенный авиаперевозчик может получить название Red Wings Нордавиа

Акционеры Red Wings и «Нордавиа» решили объединить их в один холдинг, говорится в релизе компаний. Первая контролируется лизинговой компанией «Ильюшин финанс» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), вторая – Сергеем Кузнецовым. Доли партнеров в будущем холдинге не раскрываются. Два человека, близких к разным сторонам готовящейся сделки, говорят, что оценка обеих авиакомпаний еще продолжается. Но есть понимание, что доли распределятся в пропорции примерно 50/50.

Red Wings – 13-я по пассажиропотоку российская авиакомпания, в январе – августе увеличила перевозки на 52% до 1 млн человек, «Нордавиа» – 17-я, увеличила перевозки на 28% до 799 000 человек. По суммарному пассажиропотоку холдинг может претендовать на 10-е место в списке крупнейших авиакомпаний. Ведь он лишь немногим уступит «ВИМ-авиа», которая практически прекратила полеты.