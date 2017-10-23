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Владимир Рувинский
От редакции
Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: От редакции: Цифровая монополия

Чем опасна цифровая экономика

Технологии, обещавшие демократизацию бизнеса, формируют новый монополизм

Пока чиновники в России обсуждают дивный новый мир цифровой экономики и блага, которые она несет, на повестке западных интеллектуалов стоит вопрос о ее рисках: технологии, обещавшие демократизацию бизнеса, формируют новый монополизм.

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