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Владимир Рувинский
От редакции
Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: От редакции: Кит или слон

Отдельный случай победы развития над контролем

Правительство готово сократить объемы хранения трафика по закону Яровой ради стимулирования цифровой экономики

В планах российского правительства контроль внезапно вступил в противоречие с развитием. Внезапно, потому что в последнее время развитие отступало по всем фронтам. Противоречие не обещает победы, но показывает, как даже невразумительная программа развития ставит под вопрос невразумительную программу контроля.

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