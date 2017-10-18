Отдельный случай победы развития над контролем

Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: От редакции: Кит или слон

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В планах российского правительства контроль внезапно вступил в противоречие с развитием. Внезапно, потому что в последнее время развитие отступало по всем фронтам. Противоречие не обещает победы, но показывает, как даже невразумительная программа развития ставит под вопрос невразумительную программу контроля.