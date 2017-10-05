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Кирилл Седов
Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Цифровая экономика отодвинет закон Яровой

Цифровая экономика может потребовать переноса закона Яровой

Эти послабления входят в план исполнения госпрограммы

Операторы связи позже начнут исполнять требования закона Яровой – во имя реализации программы «Цифровая экономика», а также могут получить налоговые льготы, сказано в плане программы на 2017–2020 гг. С документом ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили три участника рабочей группы госпрограммы.

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