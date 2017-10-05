Цифровая экономика может потребовать переноса закона Яровой

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Операторы связи позже начнут исполнять требования закона Яровой Андрей Гордеев / Ведомости

Операторы связи позже начнут исполнять требования закона Яровой – во имя реализации программы «Цифровая экономика», а также могут получить налоговые льготы, сказано в плане программы на 2017–2020 гг. С документом ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили три участника рабочей группы госпрограммы.