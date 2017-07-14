Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Закон Яровой на паях

Операторы предлагают государству и абонентам разделить с ними бремя затрат на исполнение закона Яровой

Отрасль оценивает затраты на хранение данных в 17 трлн рублей

Государство должно разделить с операторами расходы на исполнение закона Яровой, считает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом говорится в заключении рабочей группы комиссии РСПП по связи и IT, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердили три участника комиссии.

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