Операторы предлагают государству и абонентам разделить с ними бремя затрат на исполнение закона Яровой

Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Закон Яровой на паях

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Поддержат ли чиновники инициативу отрасли, пока неизвестно Андрей Гордеев / Ведомости

Государство должно разделить с операторами расходы на исполнение закона Яровой, считает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом говорится в заключении рабочей группы комиссии РСПП по связи и IT, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердили три участника комиссии.