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Павел Кантышев|Дарья Тихончук
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Никифоров предложил сократить срок хранения данных по пакету Яровой

Даже месяц хранения стоит десятки миллиардов рублей, рассчитало Минкомсвязи

Минкомсвязи предлагает сократить срок хранения данных по пакету Яровой до одного месяца. Об этом заявил министр связи Николай Никифоров.

Минкомсвязи в октябре внесет в правительство поправки, регулирующие внедрение положений пакета законов Яровой и уточняющие затраты операторов связи на его выполнение.

По словам Никифорова, согласно оценкам ведомства, при сроке хранения около одного месяца затраты крупнейших операторов связи составят несколько десятков миллиардов рублей. «Речь идет о разовых затратах, мы подчеркиваем, что каких-то эмоциональных оценок, когда речь шла о триллионах, нет», – отметил министр.

Пакет антитеррористических поправок авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова, принятый летом прошлого года, обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров начиная с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев. Окончательные параметры хранения – сроки и типы трафика, которые нужно будет хранить, – должно определить правительство, но пока этого не сделано.

По уточненной оценке Российского союза промышленников и предпринимателей, затраты операторов на исполнение закона к 1 января 2019 г. должны составить 17,583 трлн руб. Это больше чем в 15 раз превышает общий годовой доход российских операторов, который, по данным Минкомсвязи, составил в 2016 г. 1,113 трлн руб.

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