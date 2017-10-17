Никифоров предложил сократить срок хранения данных по пакету Яровой

Минкомсвязи в октябре внесет в правительство поправки, регулирующие внедрение положений пакета законов Яровой Евгений Разумный / Ведомости

Минкомсвязи предлагает сократить срок хранения данных по пакету Яровой до одного месяца. Об этом заявил министр связи Николай Никифоров.

Минкомсвязи в октябре внесет в правительство поправки, регулирующие внедрение положений пакета законов Яровой и уточняющие затраты операторов связи на его выполнение.

По словам Никифорова, согласно оценкам ведомства, при сроке хранения около одного месяца затраты крупнейших операторов связи составят несколько десятков миллиардов рублей. «Речь идет о разовых затратах, мы подчеркиваем, что каких-то эмоциональных оценок, когда речь шла о триллионах, нет», – отметил министр.

Пакет антитеррористических поправок авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова, принятый летом прошлого года, обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров начиная с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев. Окончательные параметры хранения – сроки и типы трафика, которые нужно будет хранить, – должно определить правительство, но пока этого не сделано.

По уточненной оценке Российского союза промышленников и предпринимателей, затраты операторов на исполнение закона к 1 января 2019 г. должны составить 17,583 трлн руб. Это больше чем в 15 раз превышает общий годовой доход российских операторов, который, по данным Минкомсвязи, составил в 2016 г. 1,113 трлн руб.