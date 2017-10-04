Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Операторам могут дать отсрочку по закону Яровой Е. Разумный / Ведомости

Требования к операторам связи закона Яровой могут быть перенесены ради реализации программы «Цифровая экономика». Для этих же задач операторы могут получить налоговые послабления. Об этом говорится в плане мероприятий на 2017–2020 гг. программы «Цифровая экономика», подготовленном рабочей группой направления «Информационная инфраструктура». С документом ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили два участника рабочей группы.

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством в конце июля 2017 г. Рабочие группы по каждому из направлений госпрограммы формируются из представителей профильных ведомств и участников рынка, готовящих предложения, которые затем направляются в профильные министерства. Направление «Информационная инфраструктура» в качестве центра компетенций курирует «Ростелеком», рабочую группу возглавляет «Мегафон». 5 октября план мероприятий должен быть отправлен в Минкомсвязь.

Среди прочего документ включает в себя предложения по «стимулированию инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий». Они представляют собой различные варианты возможных компенсаций затрат операторов связи на развитие цифровой экономики, в частности, на сети связи стандарта 5G и развитие «интернета вещей».