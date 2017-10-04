Операторам могут дать отсрочку по закону Яровой
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Требования к операторам связи закона Яровой могут быть перенесены ради реализации программы «Цифровая экономика». Для этих же задач операторы могут получить налоговые послабления. Об этом говорится в плане мероприятий на 2017–2020 гг. программы «Цифровая экономика», подготовленном рабочей группой направления «Информационная инфраструктура». С документом ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили два участника рабочей группы.
Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством в конце июля 2017 г. Рабочие группы по каждому из направлений госпрограммы формируются из представителей профильных ведомств и участников рынка, готовящих предложения, которые затем направляются в профильные министерства. Направление «Информационная инфраструктура» в качестве центра компетенций курирует «Ростелеком», рабочую группу возглавляет «Мегафон». 5 октября план мероприятий должен быть отправлен в Минкомсвязь.
Среди прочего документ включает в себя предложения по «стимулированию инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий». Они представляют собой различные варианты возможных компенсаций затрат операторов связи на развитие цифровой экономики, в частности, на сети связи стандарта 5G и развитие «интернета вещей».
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