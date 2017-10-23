Кровь, клюква и Ксения Собчак
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Как-то у меня нет сомнений, что Ксению Собчак зарегистрируют кандидатом в президенты России. Уверенность эта, конечно, происходит из ее разговора с Владимиром Путиным, нынешним президентом России и, возможно, ее соперником на выборах в марте 2018 г.
То есть я думаю, что Ксения Собчак, играющая роль упраздненной графы «против всех», увеличит количество посетителей избирательных участков, а это как раз и надо политической верхушке России. Оппозиционные старцы приведут своих горячих сторонников, Путин – своих; но уже достигло электорального возраста поколение, для которого все они – данность и не вызывают интереса. И если губернаторов можно заменить на более молодых и проворных директивно, то избирателей указом на участок не загнать – вот и приходится предлагать им хорошо знакомую (узнаваемость свыше 90%!), хотя и не очень одобряемую телеведущую – в расчете, видимо, на то, что аудитория передач «Дом-2» и «Собчак живьем» решит то ли смеха ради, а то ли из гражданской совести пойти за нее голосовать. И обеспечить куда уж большую легитимность победителю выборов.
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