Что делать с ветеранами ИГ
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Россия и страны бывшего СССР стали основными источниками иностранных рекрутов для запрещенной в России ИГ. Завершение активной фазы войны и возвращение боевиков домой потребует от властей их родных государств поиска решения, как совместить контроль над бывшими террористами с интеграцией разочаровавшихся в халифате боевиков к нормальной жизни.
Американская консалтинговая группа Soufan Center подготовила доклад Beyond the Caliphate о роли иностранцев в боевых действиях ИГ и их возвращении домой. По расчетам экспертов, на стороне террористов воевали более 40 000 человек из других стран, в том числе 8717 человек – из стран СНГ (из них 3417 – из России), 7054 – из стран Ближнего Востока, 5718 – из Западной Европы, 5319 – из стран Магриба (северо-западная Африка). В рядах исламистов воевали около 1500 граждан Узбекистана, 1300 – Таджикистана, 900 – Азербайджана и примерно по 500 – из Казахстана и Киргизии. Еще 53 781 человек были задержаны в Турции и высланы, более 4100 из них – граждане России, 2651 – Таджикистана, 1914 – Казахстана.
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