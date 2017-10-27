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Елена Никитина
Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: Вещь недели: Недострой

Недострой за счет государства

Поможет ли дольщикам новое законодательство

В Северном Чертанове на Балаклавском проспекте стоит недострой «СУ-155» – многоэтажный жилой комплекс, сквозь остов которого на закате красиво пробивается солнце. Комплекс обещали сдать в 2006 г. Это жилье обманутых дольщиков, один из 830 недостроенных объектов в 72 регионах России, о которых сообщил министр строительства Михаил Мень после встречи с Владимиром Путиным, который поручил постепенно отказаться от договоров долевого участия.

Несколько лет назад, когда компания еще не была признана банкротом, но уже пользовалась недоброй славой, корреспондент «Ведомостей» на пресс-конференции руководства «СУ-155» поинтересовался судьбой мозолящего глаза недостроя. Основатель компании Михаил Балакин почти отмахнулся: дескать, это жилье уровня выше среднего, квартиры там покупали в основном с инвестиционными целями, так что подождут, а недвижимость только растет в цене.

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