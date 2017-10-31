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Владимир Рувинский
От редакции
Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: Московские деньги

Ваши деньги на ваши обещания

Почему регионы открыто просят денег у Москвы

Регионы снова просят рубля: на прошлой неделе сразу три – Удмуртия, Карелия и Хакасия – публично сообщили о дефиците местных бюджетов и попросили помощи у Москвы. Дефицитных регионов немало, но до сих пор регионы предпочитали не афишировать проблемы и стоически демонстрировать сдержанный оптимизм. Но близящиеся выборы президента, с одной стороны, повышают риски, с другой – открывают новые возможности.

Два из трех глав-просителей – новички, это отчасти объясняет их смелость. От Удмуртии в центр обратился избранный в сентябре 2017 г. губернатор Александр Бречалов, попросивший помощи у председателя Госдумы Вячеслава Володина. От Карелии, которую с февраля 2017 г. возглавляет Артур Парфенчиков, – республиканский минфин, написавший в федеральное министерство. От Хакасии выступил верховный совет, обратившийся прямо к премьеру Дмитрию Медведеву.

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