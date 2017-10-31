Биоматериалы атакуют

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Взбудораживший россиян рассказ Владимира Путина о сборе «биологического материала» в России неизвестными людьми с неизвестной целью показателен как случай двойного искажения информации и пример чувствительности общества к конспирологическим теориям, которые буйно расцветают в бедной информацией среде.

Реплика президента прозвучала во вторник на заседании Совета по правам человека (СПЧ) и, похоже, была незапланированной. Член СПЧ Игорь Борисов пожаловался президенту, что, по его информации, «некие лица с помощью системы видеонаблюдения в России собирают образы российских граждан с неизвестными целями». Это еще что, откликнулся Путин, одновременно по всей стране «целенаправленно и профессионально» собирается биологический материал по разным этносам и регионам, вопрос – зачем?

В разъяснениях пресс-секретаря президента история приобрела еще более драматический окрас: по словам Дмитрия Пескова, «некоторые эмиссары ведут такую деятельность – представители неправительственных организаций и других органов». Об этом президенту доложили российские спецслужбы, заявил Песков.