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Александр Радыгин|Александр Абрамов
Аналитика
Статья опубликована в № 4441 от 01.11.2017 под заголовком: Как измерить государство

Как измерить государство

Экономисты Александр Радыгин и Александр Абрамов о сложностях вычисления доли государства в экономике

Характер влияния государственной собственности на эффективность деятельности компаний – один из самых дискуссионных вопросов в академической среде. Оговоримся сразу, частные и государственные компании в любой экономике не являются альтернативными решениями, они вполне успешно могут дополнять друг друга. Однако не существует и универсальных рекомендаций об оптимальном соотношении разных форм собственности, а периодически происходящие в разных странах сдвиги в их структуре могут оказывать серьезное влияние на инвестиции и экономический рост.

В России с середины 2000-х гг. происходило заметное усиление государственного сектора, что совпало во времени с процессом замедления экономического роста. Алексей Кудрин и Евсей Гурвич в статье, опубликованной в «Вопросах экономики» в 2014 г., отмечали, что замедление роста российской экономики в 2010-х гг. во многом обусловлено существенным расширением государственного сектора, начавшимся в середине 2000-х гг. О вкладе компаний с государственным участием на конкурентных рынках в нарастание экономических проблем писал в «Ведомостях» Олег Вьюгин.

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