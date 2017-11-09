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Леонид Исаев
Аналитика
Статья опубликована в № 4446 от 09.11.2017 под заголовком: Принц на пути к диктатуре

Принц на пути к диктатуре

Востоковед Леонид Исаев о том, как наследный принц Мухаммад бин Салман меняет Саудовскую Аравию

Аресты сразу 11 саудовских принцев ночью 4 ноября стали беспрецедентным событием в истории Саудовской Аравии. Вместе с отстранением одного из потенциальных кандидатов в наследники – Мухаммеда бин Найефа в июне этого года и «добровольным» отречением младшего брата короля Салмана принца Мукрина от должности наследного принца осенью 2015 г. они задают контуры кадровых чисток, устраняющих из борьбы за престол потенциальных соперников нового наследного принца – 32-летнего Мухаммада бин Салмана. Однако кадровые чистки – это только часть большого плана принца Мухаммада. Его цель – полномасштабные преобразования королевства, которые рискуют спровоцировать масштабный конфликт и в элитах, и в обществе.

Саудовская Аравия – типичный представитель государства-рантье, в котором стабильность и устойчивость политической системы целиком зависят от способности властных элит удовлетворять запросы населения. Однако резкое падение цен на нефть в 2014 г. нанесло серьезный удар по саудовской модели общественного благоденствия. Королевство оказалось меж двух огней: необходимостью модернизации и диверсификации экономики, с одной стороны, и стремлением поддерживать внутриполитическую стабильность, основанную на патриархальной модели отношений между властью и обществом, – с другой.

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