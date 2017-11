En+ на пути к мечте

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

En+ Group — компания недели En+ Group

«Each drop contains more than just water» – так завершается видео об En+ Group. Компания была создана Олегом Дерипаской позже других – в 2002 г. En+ получила во владение собранные бизнесменом к этому времени энергетические активы – акции «Иркутскэнерго», потом к ним добавились акции Красноярской ГЭС и ОК «Русал». В 2007 г. Дерипаска объединил «Русал» со вторым производителем алюминия в России – «Суал холдингом» Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, а также глиноземными активами швейцарского трейдера Glencore. Получилась крупнейшая в мире алюминиевая компания – UC Rusal, которую стала контролировать En+ Group.

Завершить консолидацию Красноярской ГЭС и «Иркутскэнерго», которые поставляют на заводы UC Rusal электроэнергию (около 30% себестоимости металла), En+ смогла только в прошлом году. Тогда же появилась идея объединить энергетические активы и UC Rusal – крупнейшие конкуренты алюминиевой компании (Chalco, Alcoa) имеют собственные источники электричества. Но договориться с другими акционерами алюминиевой компании об оценке станций Дерипаске не удалось. А в этом году начался стремительный рост цен на алюминий – с января металл подорожал на 27% до $2150 за тонну. Удачные размещения первой половины года («Фосагро», «Полюс») придали En+ уверенности в успехе. Привлечь удалось $1,5 млрд. В итоге получилось крупнейшее размещение российской компании с 2012 г. и седьмое в российской корпоративной истории. Надежный тыл обеспечили теперь уже верные друзья России – китайский трейдер CEFC China Energy Company и Qatar Investment Authority. Вместе они закрыли половину спроса, купив бумаги на $750 млн.